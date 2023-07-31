Онищенко назвал простой способ не заразиться энтеровирусом Академик Онищенко порекомендовал тщательно мыть овощи и фрукты для защиты от энтеровируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Во избежание заражения энтеровирусной инфекцией овощи и фрукты перед употреблением необходимо тщательно мыть, рассказал в беседе с НСН врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко. Он назвал термическую обработку плодов из сада и огорода наиболее надежной, однако напомнил, что в этом случае теряются многие полезные свойства продуктов.

Надо хорошо промывать. Самая надежная обработка — термическая, но можно потерять много полезных свойств. Надо есть овощи и фрукты свежими. В Москве их можно мыть водой из-под крана, а в регионах, где высокий уровень загрязнения воды, можно кипятить ее, а потом мыть ею овощи и фрукты, можно использовать бутилированную воду, — подчеркнул Онищенко.

Академик напомнил, что подъем заболеваемости кишечными инфекциями происходит в августе, так как это сезон овощей и фруктов, а они, будучи плохо промытыми, способствуют передаче энтеровируса.

Ранее в поселке Прогресс Амурской области отравились 17 воспитанников детского сада «Золотая рыбка». По информации Роспотребнадзора, причиной отравления стала энтеровирусная инфекция. Кроме того, зафиксированы нарушения режима мытья столовой посуды.