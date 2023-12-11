Онищенко назвал причины сверхсмертности российских мужчин Онищенко заявил, что причиной сверхсмертности являются вредные привычки мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной сверхсмертности российских мужчин являются вредные привычки — алкоголь и табакокурение, заявил NEWS.ru бывший главный государственный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, необходимо бороться с ними, например, надо повышать стоимость крепкого алкоголя - водки, коньяка.

К сожалению, наша страна давно лидирует в этом плане, может быть, с постсоветского периода — резкий рост алкоголизации населения, который приходится на мужчин, другие вредные привычки типа курения табака. У нас достаточно высокий уровень потребления алкоголя, сейчас принимаются разумные меры в этом отношении, запрещают наливайки. Мы много курим, несмотря на принятый закон о борьбе с табакокурением. С вредными привычками нужно беспощадно бороться, — заявил он.

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