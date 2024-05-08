Онищенко раскрыл, почему Макрон испугался «русского пирога» на встрече с Си Онищенко: Макрон испугался есть «русский торт» из-за подозрений в любви к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Геннадий Онищенко

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал есть «русский торт» на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином из-за подозрений в любви к России, заявил NEWS.ru. врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Собеседник предположил, что Макрону стоит обсудить свое поведение в лечащим врачом.

Макрон убрал из меню «русский торт» из-за страха перед европейскими соратниками типа фон дер Ляйен. Она могла обвинить его к русофильстве, съешь он торт на встрече с Си. Вероятно, Макрона, с точки зрения психиатрии, испугало само слово «русский». С одной стороны, Макрону нечем заняться. С другой — ему нужно обсудить это с лечащим врачом и попить седативные препараты, — подытожил Онищенко.

Во время поездки в Верхние Пиренеи лидер Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон с супругами остановились на перевале Коль-дю-Турмале отобедать, пишет Le Figaro. Французскому политику не подали в ресторане его любимый десерт, который называется «Русским», именно из-за его дипломатически «неуместного» названия.

Издание утверждает, что друг Макрона и хозяин ресторана Эрик Абади заранее уточнил меню, в которое внес очень популярный десерт из пралине и миндального печенья. Свое название торт получил потому, что по легенде его рецепт попал в Пиренеи из Крыма. Он покрыт сахарной пудрой, напоминающей заснеженную Россию. Дом Artgarrède, семейная кондитерская, хранящая тайну рецепта этого десерта с 1920 года, утверждает, что первым на кухне Елисейского дворца его утвердил Франсуа Миттеран. Его преемники Жак Ширак и Николя Саркози, а также гостившие у них главы иностранных государств высоко ценили это кушанье.

Однако Макрону его не подали из-за геополитического подтекста и заменили на черничный пирог. Главы государств испробовали также традиционный местный суп и жареную лопатку ягненка с ветчиной из черной свинины Бигорре.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин «рассерженно отреагировал» на попытки Запада осудить Китай и оказать на него давление из-за дружеских отношений с Россией. В ходе переговоров в Париже европейские политики попытались надавить на Пекин по теме конфликта на Украине. Однако китайская сторона не предприняла каких-либо действий в отношении РФ.