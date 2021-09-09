Онищенко назвал «губительной» идею ввоза незарегистрированных препаратов

Идея ввозить в Россию незарегистрированные препараты является губительной для всей фармацевтической промышленности страны, заявил NEWS.ru бывший главный санитарный врач РФ и первый зампред ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он отметил, что в подобном заявлении «проглядывается ангажированность».

Мы, как цивилизованное государство, имеем свою систему биологической защиты. И её важнейшим элементом является национальная система регистрации лекарственных средств. И там оговариваются определённые условия. Я понимаю, что можно носки ввозить без каких-то определённых документов, там риски меньше. Мы уже имели право ввозить лекарства, когда в 1990-х на наших людях проводили испытания, — отметил Онищенко.

Спикер добавил, что никто не мешает и не запрещает ввозить импортные медикаменты для личных нужд, но другое дело — промышленные объёмы.

В СССР Четвёртое управление Минздрава СССР пользовалось этой возможностью для нужд первых лиц государства — ввозили препараты без регистрации или по упрощённой системе. Но саму систему отменять нельзя. Каждый год мы прививаем от гриппа. Кто хочет иностранную вакцину — тот покупает её в аптеке. Фирмы её завозят, регистрируют, но отмену этого делать нельзя. Мы превратимся в страну третьего мира для экспериментов, — резюмировал Онищенко.

Накануне гендиректор «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко во время сессии «Бизнес-медицина — ковид-реальность» на IV Столыпин-форуме в Москве заявил, что пациенты должны получать не только официально признанные лекарства, но и те, которые не зарегистрированы в России. Для этого необходимо менять нормативно-правовую базу. Кроме того, в России необходимо создать запас медицинских компонентов и субстанций, из которых можно производить любые препараты. В масштабах страны затраты не очень большие, однако эта мера поможет быть всегда готовым к пандемии, заключил Ременяко.

Ранее старший научный сотрудник Центра территориального и городского развития РАНХиГС Наталия Белякова во время выступления на IV Столыпин-форуме рассказала, что отрасль туризма во время пандемии пострадала больше всего. Ограничения привели к тому, что люди просто оставались дома, но это дало толчок для переориентирования людей на внутренний туризм.