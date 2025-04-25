Онищенко рассказал, что холеру могут завезти из США Экс-глава Роспотребнадзора Онищенко: холеру могут завезти даже из США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Не соблюдающие санитарно-эпидемиологические правила туристы могут привезти холеру откуда угодно, в том числе из США, рассказал NEWS.ru бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, наиболее неблагополучны в плане распространения заболевания страны юго-восточной Азии.

Завести холеру могут из любой точки мира. Могут из США. Но прежде всего, есть закономерно неблагополучные страны: вся Юго-Восточная Азия, — рассказал Онищенко.

Он отметил, что в России подъем кишечных инфекций, в том числе холеры и дизентерии, начинается в августе. Еще в советские годы вся наша страна была ранжирована на территории по степени риска. Наиболее опасен юг и Краснодарский край. Кроме того, с середины мая во всех регионах начинается отбор проб воды на холеру.

В этом году он уже начался раньше обычного. И закончится, когда температура понизится. Тогда вибрион (возбудитель. — NEWS.ru) холеры перестанет быть таким активным, — поделился Онищенко.

Ранее сообщалось, что пациент, привезший из Индии холеру, лежит в прекрасных условиях в инфекционном стационаре, у него регулярно измеряется температура и берутся анализы. Под медицинским наблюдением находится 312 человек из 33 регионов страны, контактировавшие с ним по прилету домой. Это члены экипажа, пассажиры, врачи скорой помощи.