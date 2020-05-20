Онищенко: голосование по поправкам может пройти в июне

https://static.news.ru/photo/6cbdbeb2-3d5e-11ea-acca-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предположил, что голосование по поправкам в Конституцию России может состояться в первый месяц лета.

Я уверен, что мы летом, скорее всего в июне, проведём, наверняка это будет возможно, проведём голосование по Конституции, — цитирует его РИА Новости.

Накануне источник, связанный с плебисцитом, сообщил СМИ, что голосование по поправкам может быть проведено 24 июня. Он пояснил, что дата имеет символическое значение, поскольку связана с проведением Парада Победы на Красной площади в 1945 году. Голосование будет проводиться как в очной форме, так и в электронном формате, чтобы свести к минимуму риски распространения коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов призвал не медлить с принятием поправок в Конституцию РФ. В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным он отметил, что этого ждут люди.