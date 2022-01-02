Онищенко допустил окончание пандемии COVID-19 к маю

Заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что к маю 2022 года пандемия коронавируса может закончиться. По его словам, такая возможность существует при соблюдении всех антиковидных требований и проведении вакцинации, сообщает ТАСС.

До мая времени много. <...> Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае попасть под управление, — подчеркнул врач-эпидемиолог.

Онищенко добавил, что в настоящее время нет оснований для паники и введения нерабочих дней. Нужные препараты в стране созданы, следует сосредоточиться на вакцинации, указал врач.

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса может затянуться ещё на год, если темпы вакцинации не возрастут, а люди не будут соблюдать необходимые меры безопасности. Если же ситуация изменится в лучшую сторону, то есть шанс завершить пандемию уже в 2022 году. Об этом заявил главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.