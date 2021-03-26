Онищенко дал совет россиянам по летнему отдыху

https://static.news.ru/photo/b251de6a-8e87-11eb-9d4b-96000091f725_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что россиянам не следует лететь за границу на летний отдых. По его словам, из-за ситуации в мире с коронавирусом лучше отдыхать на родине.

Какая бы ни была ситуация в период отпусков, после мая в любом случае я советую остаться дома и отдыхать в России. Я понимаю, что у нас нет ещё своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле, — подчеркнул бывший глава Роспотребнадзора в интервью НСН.

Он добавил, что перед отпуском необходимо привиться от смертоносной инфекции тем, кто не переболел ею. Это позволит обезопасить и себя, и близких, отметил Онищенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские отели повысили стоимость летнего пребывания туристов. Цены выросли в среднем на 15–20% по сравнению с 2020 годом. Подорожание затронуло большинство популярных у туристов регионов. Так, например, в первой половине марта средняя стоимость одной ночи в гостинице в Краснодарском крае в среднем увеличилась на 35%, в Санкт-Петербурге — на 30%, а в Крыму — на 15%.