Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что стране нужно ориентироваться на Запад, чтобы улучшить динамику вакцинации, пишет Lenta.ru.
По его мнению, кроме упования на сознательность граждан, необходимо
Запад без оглядки на просвещенное брюзжание не соблюдает никаких слащавых принципов свободы личности и требует от своих граждан прививок, не допускает до работы, например, — отметил он.
Эксперт считает, что такой подход — правильный, потому что кроме личной трусости и нежелания вакцинироваться есть ещё и ответственность перед обществом.
Депутат подчеркнул, что главным маркером того, что властям пора переходить к активным действиям, служит тот факт, что за вакцинацию высказались профсоюзы.
Ранее потерявший сознание перед прививкой российский актёр Михаил Боярский дал ответ как сторонникам, так и противникам вакцинации. По его мнению, сделать прививку — единственный способ защиты себя и близких.