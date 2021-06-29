Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что стране нужно ориентироваться на Запад, чтобы улучшить динамику вакцинации, пишет Lenta.ru.

По его мнению, кроме упования на сознательность граждан, необходимо использовать и рычаги давления — административные и уголовные.

Запад без оглядки на просвещенное брюзжание не соблюдает никаких слащавых принципов свободы личности и требует от своих граждан прививок, не допускает до работы, например, — отметил он.

Эксперт считает, что такой подход — правильный, потому что кроме личной трусости и нежелания вакцинироваться есть ещё и ответственность перед обществом.

Депутат подчеркнул, что главным маркером того, что властям пора переходить к активным действиям, служит тот факт, что за вакцинацию высказались профсоюзы.

Ранее потерявший сознание перед прививкой российский актёр Михаил Боярский дал ответ как сторонникам, так и противникам вакцинации. По его мнению, сделать прививку — единственный способ защиты себя и близких.