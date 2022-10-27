«Они умеют выживать»: психолог рассказала о поведении осужденных на фронте Психолог Колосова рассказала, почему заключенным будет легче в зоне СВО

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Никто не может предположить, как будет вести себя в условиях боевых действий, если речь идет не о профессиональных военных, рассказала NEWS.ru психолог Светлана Колосова. Она подчеркнула, что те, кто прошел через экстремальные ситуации, обладают более заметными в сравнении с обычными людьми навыками выживания. Это можно сказать и о людях, побывавших в местах лишения свободы.

У тех, кто получил такой опыт, есть внутренне больший уровень чуткости и обученности. У них развиваются навыки выживания. Они могут предпринимать для этого определенные действия, — заметила психолог.

Она подчеркнула, что речь идет не только о тех, кто сидел в тюрьмах или колониях, но и о других людях, занимавшихся практиками, выходящими за пределы обыденности. Адресно об осужденных психолог сообщила, что такие люди по объективным причинам являются более живучими.

Сидевшим будет легче адаптироваться к режиму, потому что армия — это система послушания, как и зона. Они привыкли, что никто не спрашивает, что они хотят на ужин и какое у них настроение. Такие граждане уже чувствуют себя людьми системы, которая включает в себя несвободу, — добавила Колосова.

По поводу возможного проблемного поведения осужденных в зоне ВСО она резюмировала, что обобщить не получается и каждый случай, как и при обсуждении отправления, должен рассматриваться индивидуально.

Ранее адвокат Вадим Багатурия в разговоре с NEWS.ru рассказал, что судимых за тяжкие преступления нельзя привлекать к военной службе даже в период частичной мобилизации.

По его мнению, такие граждане «не совсем нормальные и недобропорядочные». Они могут снова совершать преступления, уже с оружием в руках. Так эксперт прокомментировал принятие Госдумой поправок, снимающих запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

27 октября Госдума приняла в третьем чтении поправку, согласно которой на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.