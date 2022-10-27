«Они так быстро это делают»: россияне отреагировали на побег Собчак Бегство Собчак из России в Литву вызвало бурное обсуждение в Сети

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Неожиданный отъезд журналистки Ксении Собчак из России в Литву через Белоруссию вызвало бурное обсуждение в Сети, пишет «Слово и Дело». Интернет-пользователи не спешат вступаться за телеведущую, считая, что она сбежала из России, испугавшись суда и личного преследования. Многие из них предполагают, что причина преследований лежит гораздо глубже, чем вымогательства, и кроется в политической плоскости. Пользователи также задаются вопросом, как Собчак пустили в Литву, если ранее Прибалтика запретила въезд для всех россиян. Россияне также удивлялись скорости отъезда Собчак из России, поражаясь тому, что «они так быстро это делают».

Многие припомнили Собчак то, что она «хотела стать президентом России». Другие же переходили на личные оскорбления, называя её «мерзавкой», «собчачкой», «очередной крысой» и ведьмой, а также советовали журналистке эмигрировать «из Литвы в Израиль навечно». Пользователи также призывали «гнать её из России поганой метлой» и поражались быстроте её бегства, предполагая, что «у них у каждого, наверное, уже тревожный чемоданчик собран».

Они так быстро это делают... У них у каждого, наверное, уже тревожный чемоданчик собран? — написал один из интернет-пользователей.

Накануне в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали. Позже стало известно, что она покинула Россию и отправилась в Литву через Белоруссию. Глава Департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис уточнил, что журналистка имела право въехать на территорию Литвы, так как у нее есть израильский паспорт. Она может пребывать в Литве в течение 90 суток.

МВД ранее запросило арест коммерческого директора медиахолдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по статье «вымогательство имущества в особо крупном размере». Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».