«Они так боролись с абортами». Трем матерям 36 детей грозят 15 лет тюрьмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В середине февраля суд продлил срок содержания под стражей Юлии Логиновой, Наталье Патоке и Фирузе Ускановой, арестованным в октябре 2023 года по обвинению в торговле детьми. Женщинам грозят длительные тюремные сроки. К моменту задержания первая из них воспитывала 19, вторая − 15, третья − двоих. Сами женщины утверждают, что спасали детей, уговаривая молодых матерей не делать аборт, и потом забирали ребенка себе. Подробности истории — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют арестованных

Изначально троим фигуранткам дела предъявили обвинение по пунктам «а», «б», «з» ч.2 ст.127.1 Уголовного кодекса РФ «Торговля людьми и иные сделки». Каждой из них грозило по 10 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Натальи Патоки Станислав Кулов. По его словам, позже дело переквалифицировали, теперь женщин обвиняют по ч.3 той же статьи — деяние, совершенное организованной группой. Мера пресечения — до 15 лет заключения.

Кулов подчеркнул, что 11 детей (пятеро Юлии Логиновой и шестеро Натальи Патоки), которые, предположительно, были оформлены незаконно, до сих пор не признали потерпевшими.

По словам Кулова, следствие также установило личности всех женщин, которые передали своих детей Логиновой и Патоке, их ждет арест.

Как женщины находили детей

Долгое время Наталья Патока много занималась благотворительностью. Она создала в подмосковном Чехове приют «Время перемен» для девушек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этой организации неоднократно писали СМИ: по сути, это был дом, где могли жить женщины, сбежавшие от мужей из-за насилия или их зависимостей.

Как рассказал NEWS.ru еще один адвокат Натальи Патоки, член СПЧ Владимир Ряховский, там же жили и беременные, которые не хотели рожать детей и планировали сделать аборт на позднем сроке. По его словам, к Патоке их направляли сотрудники других московских благотворительных фондов, не сумевшие отговорить женщин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как утверждает Ряховский, некоторые женщины после разговоров с Патокой соглашались родить, а потом бросали детей. Все они не хотели, чтобы их родственники узнали о малышах: одной было 13 лет, другая — дочь высокопоставленного чиновника, забеременевшая вне брака, у третьей — муж-тиран, а ребенок от другого, пояснил адвокат. По его словам, поскольку женщины боялись рассказывать близким о незаконнорожденных детях, они не решались на официальную процедуру отказа от ребенка.

«Отказ от ребенка предполагает, что имя матери все равно записывается в свидетельство о рождении. Потом идет процедура лишения ее родительских прав, следовательно, сначала предлагается родственникам усыновить или удочерить ребенка. То есть была бы огласка. И мать в любом случае будет до 18 лет платить ребенку алименты», — пояснил NEWS.ru адвокат.

По словам Владимира Ряховского, оформить детей легально, по закону, не сообщив об их существовании родственникам матерей, было невозможно. Поэтому Юлия и Наталья регистрировали детей несколькими способами. Например, заявляли о домашних родах. Для регистрации ребенка при таких обстоятельствах достаточно просто привести в ЗАГС свидетеля, который подтвердит этот факт. Ими, со слов адвоката, были сами женщины друг у друга и муж Натальи, Николай Патока.

Адвокат утверждает, что женщины также рожали детей в больницах по документам Логиновой и Патоки, если у них было внешнее сходство. Тогда ребенка сразу регистрировали на Юлию или Наталью.

Как сказал Ряховский, третьим способом стало оформление детей как биологических, но рожденных от суррогатных матерей. Так, например, зарегистрированы дочь и сын Юлии Логиновой, которых на самом деле родила третья фигурантка уголовного дела Фируза Усканова, говорит Ряховский.

Как жила семья Натальи Патоки

У Натальи Патока большая семья: муж Николай и 15 детей. Как рассказала NEWS.ru ее старшая дочь Диана, после появления на свет пяти родных (младшему Матвею сейчас 12 лет. — NEWS.ru) Наталья и Николай подняли вопрос об усыновлении. В 2013 году они прошли школу приемных родителей.

Фото: Михаил Синицын/ТАСС Наталья Патока на заседании по делу о торговле детьми в Преображенском суде

Как говорит дочь Натальи, главным «двигателем» семьи всегда была мать. По ее словам, дети для родительницы — «не смысл жизни, а сама жизнь». «Она очень энергичная, она всегда сама кормила, купала, одевала детей, развозила их по школам и детским садам, занималась с ними», — рассказала Диана.

Муж Натальи — пенсионер и инвалид третьей группы, старше супруги на девять лет. Он занимался домашними делами, говорит дочь арестованной. «Мы живем в частном доме. У нас две лисы, собаки, куры, енот. Так что папа в основном по хозяйству у нас», — отметила Диана.

Патока — верующая, поэтому, по словам ее дочери, каждое воскресенье все члены их семьи ходили в церковь, а после возвращались домой и все вместе пекли сладости.

По словам дочери, семья жила на доходы от сдачи недвижимости в аренду. Как сказала Диана, ее мать работала на нескольких работах одновременно, чтобы платить ипотеку.

«Она работала на трех работах, сколько я ее помню: беременная, с тремя детьми, с четырьмя. То уборщицей, то на почте оператором. И сейчас у нас есть недвижимость: квартира в Москве, в которой мы раньше жили, два дома. Ипотеку за один мы выплатили, за второй — еще нет», — объясняет Диана.

После задержания Натальи ее бывший партнер, известный московский волонтер Александр Мусин заявил СМИ, что он платил ипотеку за женщину, хотя думал, что дает деньги на аренду дома, в котором находился приют «Время перемен». Кроме того, мужчина обвинил Патоку в присваивании себе его квартиры в Москве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о Юлии Логиновой

О Юлии Логиновой известно немного. Как рассказывает Диана Патока, которая много лет знакома с женщиной, арестованная — дважды вдова, одна воспитывала 19 детей. У многих из них проблемы со здоровьем.

«У нее своя тяжелая история, у нее со здоровьем были проблемы. И однажды она была на грани и молилась, просила бога, если он сохранит ей жизнь, она примет всех детей. Она дала такой обет и спасала всех, кого хотели просто убить. Она любила детей, я это точно знаю, видела», — рассказывает Диана.

По ее словам, в 2023 году один из сыновей Юлии проходил ежегодный медосмотр, чтобы подтвердить наличие инвалидности. У мальчика была гипогликемия — пониженный уровень сахара в крови. Когда врачи взяли анализы, у него обнаружили препарат глибенкламид.

«Он дается при гипергликемии, когда избыточный сахар, чтобы его понизить. Давать глибенкламид человеку, у которого и без того низкий сахар, смертельно опасно», — объяснил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Звонков.

После этого Логиновой заинтересовалась полиция. Как писали «Известия», женщину заподозрили в том, что она специально давала мальчику опасное лекарство, чтобы ему поставили инвалидность, а она смогла получать на него денежные пособия от государства. В СМИ упоминалось, что сумма этих выплат якобы достигала 800 тысяч рублей ежемесячно.

Однако, по мнению Звонкова, эта теория не выдерживает критики. Возможность постановки человека на инвалидность определяет врачебнотрудовая экспертная комиссия, которая принимает решение на основании результатов анализов и длительных обследований в клинических условиях, отметил врач. Как считает Звонков, специально давать этот препарат, чтобы получить инвалидность, просто бессмысленно.

После случая с подозрительными анализами семью Логиновых начали проверять правоохранительные органы. Тогда и выяснилось, что пятеро детей Юлии ей не родные, хотя оформлены как кровные.

Фото: Михаил Синицын/ТАСС Юлия Логинова на заседании по делу о торговле детьми в Преображенском суде

После задержания никакой информации о Юлии Логиновой не поступало. NEWS.ru попытался связаться с ее адвокатом Александром Бородиным. Однако он так и не ответил.

Что известно о Фирузе Ускановой

Издание «Холод» (признано Минюстом иноагентом. — NEWS.ru) сообщило подробности о Фирузе Ускановой. По его информации, в 2015 году 22-летняя Фируза Усканова из Узбекистана пришла в московскую женскую консультацию. Она была беременна и хотела сделать аборт.

Когда она вернулась домой, ей якобы позвонила Логинова и предложила не избавляться от ребенка, а отдать его на воспитание к ней в семью. Усканова согласилась. Спустя некоторое время она вновь использовала эту схему. Так в семье Юлии Логиновой появились дочь и сын — 16 и 17 ребенок.

Все эти годы, по утверждению издания, Фируза была уверена, что отдала своих детей законно. О том, что это не так, женщина узнала только после задержания. При этом Усканова воспитывала двоих детей.

Фото: пресс-служба Преображенского районного суда/Агентство «Москва» Избрание судом меры пресечения Фирузе Ускановой по делу многодетной москвички Юлии Логиновой о торговле людьми

Что думают об обвинениях защитники

По мнению Владимира Ряховского и Станислава Кулова, статьи, по которым обвиняют Патоку и Логинову, следует переквалифицировать на более мягкие.

«Есть 154 статья УК „Незаконное усыновление“. Можно на эту переквалифицировать. А еще есть в КоАП РФ статья 19.18 „Предоставление ложных сведений при регистрации“. Но говорить о торговле детьми в этом случае нельзя», — считает Ряховский.

Он утверждает, что женщины оформляли детей на себя, потому что «у них не было другого выхода, возможности зарегистрировать их легально». Кроме того, по его словам, арестованные действовали интуитивно, и их мотивом было сострадание. Патока сразу призналась, что оформила детей незаконно и до проведения генетической экспертизы назвала, кого именно. По словам дочери Натальи, мать уговаривала женщин оставить детей и воспитывать их.

«Иначе зачем бы мама фотографировала их на выписке из роддома, дарила им цветы? Она всех слезно уговаривала не бросать детей: „Посмотри, какой он красивый, хороший, здоровый. Я тебе помогу: памперсы куплю, одежду от своих детей отдам. Смотри, у меня тоже много детей. Ты справишься“. У них у всех было время подумать», — говорит Диана.

Кто заступается за обвиняемых

За Патоку, помимо Ряховского, заступаются еще две его коллеги по СПЧ — Ирина Боровая и Ева Меркачева. Последняя даже ездила к Патоке домой.

«Я этих детей видела. Они счастливы, обуты, одеты. У них все в порядке, за ними ухаживают. Неизвестно, как бы их жизнь сложилась, если бы Патока их не забрала. Может быть, на помойке, может быть, матери решились бы на самое страшное. Поэтому, на мой взгляд, надо вернуть этим детям мать», — высказала мнение в разговоре с NEWS.ru Ева Меркачева.

Кулов считает, что дети не просто так не имеют статус потерпевших. Он уверен, что рано или поздно это все-таки произойдет, но пока никто не понимает, как это формально сделать, в чем заключается общественная опасность деяний их матерей. Ведь дети, по его словам, росли в любви и никак не пострадали. Диана Патока, которая сейчас заботится о братьях и сестрах, рассказывает, что они очень скучают по Наталье и до сих пор между собой обсуждают день, «когда маму забрали».

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская сообщила NEWS.ru, что до решения суда дети Логиновой и Патоки будут находиться в семьях, в привычной для них обстановке.

«Я в теме, дети в безопасности. Они находятся со своими родственниками, не изъяты из семей, у них все хорошо. Когда следствие примет решение и назовет все своими именами, тогда будем решать. Сейчас дети находятся дома в своей обычной обстановке», — сказала она.

NEWS.ru направил вопросы органам следствия, которые занимаются этим уголовным делом, но там предпочитают не давать комментарии до окончания расследования.

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