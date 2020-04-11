«Они с тобой говорят, а лёгких уже нет»: врач рассказала о больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/130b2232-7c02-11ea-8b62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реаниматолог из Москвы Ирина Ильенко, которая работает в ГКБ № 15 им. Филатова, рассказала о пациентах с коронавирусом. По её словам, болезнь настолько коварна, что может до последнего не давать о себе знать. Поначалу всё идёт как при обычной ОРВИ, но потом становится ясно, что заболевший уже на грани жизни и смерти.

Медик привела пример с одной из пациенток 50–60 лет, которая поначалу не проявляла сильных жалоб.

По рентгену — небольшая пневмония, не критично. <...> Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везём её на КТ. Смотрим результаты томографии, а там лёгких нёт! В труху! — приводит её слова argumenti.ru.

Ильенко рассказала, что психологически очень тяжело наблюдать, как люди умирают изо дня в день. Поэтому у врачей часто случаются срывы. Не все готовы работать в таких условиях, ведь даже спецкостюм не гарантирует стопроцентной защиты.

Каждый раз, уходя с работы, я не знаю, может, я уже потенциальный пациент своей же реанимации, и это вопрос всего лишь нескольких дней, — заключила врач.

Как писал NEWS.ru, в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 13,5 тысячи пациентов. Число заражённых выросло на 1,6 тысячи за минувшие сутки. Погибли 106 россиян. В Москве более 8,85 тысячи заражённых, умерли 58 пациентов с COVID-19.