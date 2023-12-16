«Они не организованы»: чиновник опроверг слова об эльфах как угрозе Общественник Худолеев назвал опасными для РФ ингерманландцев, а не эльфов

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Эльфы не опасны для России, поскольку не организованы, заявил в комментарии изданию «Подъем» член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. Ранее он посетовал на то, что в России при последней переписи зафиксировали порядка 12 000 человек, идентифицирующих себя как представителей эльфийской народности. Худолеев обвинил СМИ в искажении его слов и перевел фокус на ингерманландцев.

Я говорил, что от создания новых наций нельзя отмахиваться. У нас есть такая национальность — ингерманландцы. Когда с молодежью на эту тему говоришь, они — да, Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) исполнил песню «Ингрия будет свободной». Движение такое действительно есть, они давно работают, организованы и выступают против России — вот они представляют угрозу. А эльфы — ну чего смеяться-то? Они не организованы, — сказал Худолеев.

Разговор на форуме, который привлек внимание журналистов, был посвящен тому, реально ли «пропасть нации и возможно ли появиться новым», объяснил член Совета. В качестве примера он и привел эльфов. Если есть карта Средиземья, можно выбрать место, где живут эльфы, назваться ими и заявить претензии на территорию, объяснил Худолеев.

Ранее суд в Санкт-Петербурге признал песню «Ойда» исполнителя Oxxxymiron, в которой он спел про Ингрию, запрещенной к распространению. Прокурор заявил, что в тексте содержатся призывы к действиям, способным нарушить территориальную целостность РФ. Как объяснила сторона обвинения, музыкант «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны». До этого суд штрафовал певца на 70 тысяч рублей за призыв к сепаратизму из-за этого же трека.