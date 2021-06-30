«Они нас посылают подальше»: Путин рассказал о проблемах с соцсетями

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что в России не собираются блокировать зарубежные социальные сети. Однако у российских властей возникают проблемы с руководством сервисов.

TikTok- и Instagram-блогер Никита Левинский спросил у главы государства, собираются ли власти блокировать зарубежные соцсети. Он подчеркнул, что этот вопрос волнует многих его коллег.

Нет, у нас нет таких планов, мы никого не собираемся блокировать. Но есть проблемы — нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования. Чувство собственного достоинства у нас должно быть, — ответил Путин.

Он добавил, что сейчас от платформ требуют открывать офисы в России. По его словам, некоторые компании готовы сделать это.

По мнению президента, российские власти требуют удалить из социальных сетей детскую порнографию и призывы к суициду, однако администрации сервисов «просто не слушают».

Существуют различные способы [работы с соцсетями] — замедление скорости и тому подобное, если они не будут нас слушать. С Telegram ведь договорились, работает же, всё нормально, — сказал Путин.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который обязывает иностранные интернет-компании открывать филиалы в России. Для его вступления в силу требуется одобрение Совета Федерации и подпись Путина.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. Ожидается, что российский лидер будет много говорить о вакцинации. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию.