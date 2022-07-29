ОНФ: соцконтракты не помогли большинству россиян преодолеть бедность

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Социальные контракты не помогли большинству россиян преодолеть черту бедности, сообщает РБК со ссылкой на мониторинг Общероссийского народного фронта. Положительная динамика практически не отмечается у россиян, которые попали в сложную жизненную ситуацию. При этом среди получателей пособия на бизнес оказывается много тех, кто его не ведет.

Поручение проанализировать эффективность социального контракта ОНФ дал лично президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что такая программа должна давать настоящий шанс для людей трудоустроиться или организовать собственный бизнес. Именно на это, отметил Путин, должна быть направлена работа в регионах страны.

За прошлый год в России заключили 282 тысячи социальных контрактов. В среднем размер выплаты оказался равен 22,1 тысячи рублей — этот показатель в два раза больше, чем в 2020 году. Чаще всего россиянам помогали искать работу — 40% от всех договоров. Реже всего (в 9%) им помогали вести личное подсобное хозяйство.

Социальный контракт — это соглашение, которое заключают органы социальной защиты с людьми, чей доход оказывается ниже прожиточного минимума. При расчетах учитываются доходы за последние три месяца. Соцконтракт можно заключить по четырем направлениям: по поиску трудоустройства, по открытию собственного дела, по развитию личного подсобного хозяйства и по поддержке тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Ранее стало известно, что с малоимущими в Воронежской области заключили 1906 социальных контрактов с начала года. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов объяснил, что такой способ социальной поддержки ввели в регионе в 2014 году, а с 2020-го работа серьёзно усилилась.