ОНФ проведет митинг в поддержку референдумов в ДНР и ЛНР 23 сентября

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет в Москве митинг в поддержку решения президента России Владимира Путина принять волеизъявление жителей ДНР, ЛНР и других территорий, находящихся под контролем ВС России, сообщили в пресс-службе организации в разговоре с РИА Новости. Сами референдумы стартуют 23 сентября.

В день старта референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Народный фронт организует в Москве митинг в поддержку решения президента принять волю людей Донбасса и освобожденной Украины, желающих провести референдумы о присоединении к России, — сообщили в пресс-службе ОНФ.

Представители организации обратились в правительство Москвы с просьбой согласовать проведение патриотического митинга на Манежной площади «Своих не бросаем» 23 сентября. Акция будет посвящена проекту Народного фронта «Все для Победы!», направленная на сбор средств для помощи военным ЛНР и ДНР.

Митинг стартует в 17:00. На мероприятии выступят музыканты Юлия Чичерина, Александр Скляр, Shaman и Владимир Машков.

18 марта на митинг-концерт в Москве в честь воссоединения Республики Крым с Россией пришли более 200 тысяч человек. Мероприятие прошло на большой спортивной арене «Лужники».