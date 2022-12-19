Донбасского ополченца приговорили к 19 годам за убийства молотком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ополченца из ДНР Романа Ковыню осудили на 19 лет лишения свободы за два убийства, что были совершены им в Санкт-Петербурге и Донецке. Как пишет MK.RU, оба преступления мужчина совершил при помощи молотка. Одной из его жертв оказались девушка из Петербурга.

Сначала Ковыня убил журналиста-фрилансера Дениса Емельянова, который часто ездил в ДНР и ЛНР для работы и оказания помощи местным жителям. Обезображенный труп корреспондента нашли еще в 2018 году на съемной квартире в Донецке, ему разбили голову молотком. Следствие выяснило, что незадолго до убийства к Емельянову приходили бойцы-добровольцы республиканской армии ДНР Роман Ковыня и Игорь Абдулвалиев.

Правоохранители поймали второго, но тот сознался в другом преступлении — в краже. Ковыня тотчас попал под подозрение, силовики учли его криминальную биографию: прежде он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и разбои.

Ковыня бежал из Донецка, но вскоре вновь оказался в поле зрения правоохранителей. В Петербурге он познакомился с девушкой, которую в итоге тоже убил молотком, а также украл у нее 300 тысяч рублей. Мужчина был задержан через несколько дней.

Предварительное расследование вел Следственный комитет РФ, дело в итоге передали в Басманный суд в Москве. По совокупности убийцу осудили на 19 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в деревне Упертовка Богородицкого района Тульской области пенсионерка зарезала супругу своего внука. После убийства она расчленила тело жертвы и спрятала останки в разных местах. Женщина сама обратилась в правоохранительные органы и раскаялась в содеянном. Теперь 66-летней пенсионерке может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.