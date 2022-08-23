«Она погибла за Россию»: кадры прощания с журналисткой Дарьей Дугиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с журналистом и политологом Дарьей Дугиной в Москве

23 августа в телецентре «Останкино» в Москве прошла церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной. Дочь философа Александра Дугина погибла в результате подрыва автомобиля 20 августа.

В ФСБ уже заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк. Российские силовики считают, что женщина следила за журналисткой, а после убийства скрылась в Эстонии. По данным следствия, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Они арендовали квартиру в том же доме в Москве, где жила Дугина. Предполагается, что именно эта женщина следила за журналисткой, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера.

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно. Российский лидер выразил соболезнования семье погибшей журналистки.

Мать и отец Дарьи нашли в себе силы для участия в гражданской панихиде. По словам Александра Дугина, его дочь «чувствовала себя героем и не хотела другой судьбы». Он заявил, что «Даша принесла себя на алтарь своего народа, своей веры, своей истины. Она погибла за Россию».

Проститься с Дарьей Дугиной пришли многие политические и культурные деятели: лидер ЛДПР Эдуард Слуцкий, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, телеведущий Дмитрий Киселев, театральный режиссер Эдуард Бояков, предприниматель Константин Малофеев, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Телеграммы со словами скорби прислали глава МИД РФ Сергей Лавров и лидер ДНР Денис Пушилин.

Кадры прощания с Дарьей Дугиной — в галерее NEWS.ru.