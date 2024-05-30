Стала известна судьба педофила из Ростова ГУФСИН опроверг сообщения о смерти обвиняемого в убийстве педофила из Ростова

Мужчина, который был задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве второклассницы, жив, информация о его смерти в СИЗО не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. Известно, что речь идет о 25-летнем мужчине, задержанном в середине мая, пишет ТАСС.

Информация, появившаяся в ряде телеграм-каналов о смерти обвиняемого в СИЗО Ростова, не соответствует действительности. Мы эту информацию опровергаем. Он жив, — указано в заявлении.

Ряд СМИ 30 мая сообщили, что подозреваемый умер в СИЗО, какие-либо подробности произошедшего не приводились. Некоторые издания писали о суициде, друге — о расправе.

Ранее подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской признал свою вину. Он рассказал, что 17 мая он ехал по станице на эвакуаторе, в какой-то момент он заметил незнакомую девочку. Далее мужчина предложил школьнице подвезти ее домой, но вместо этого завез ее в безлюдное место и лишил жизни.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина в ночь на 30 мая убил партнера бывшей девушки, а после нанес множественные ранения самой девушке. Потом он вошел в магазин, где от его рук пострадала кассир. Мужчина также ранил полицейского при задержании.