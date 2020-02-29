https://static.news.ru/photo/ad07479c-5ae4-11ea-af92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Момент засыпания сухого льда в бассейн московской сауны, после чего умерли три человека, попал на видео. На кадрах видно, как гости вечеринки в специальных защитных костюмах весело опускают вещество в воду. В этот же момент один из отдыхающих нырнул в бассейн.

Он умер! Всё, его больше нет!, — пошутили посетители бани. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ на своей странице в Twitter.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда.

В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины — Валентина, скончались. Позднее удалось установить, что химическое вещество супруг заказал через Интернет. Также в ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней. По мнению медиков, потерпевшие умерли от механической асфиксии из-за перекрытия дыхательных путей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при попадании воды на сухой лёд получается кислота. Об этом рассказал химик Игорь Кукушкин из Российского союза химиков, комментируя трагедию, случившуюся в бассейне во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко.