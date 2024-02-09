«Он слаб»: Котенок назвал уязвимость Такера Карлсона Военкор Котенок заявил, что Такер Карлсон слаб в истории

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон

Военный корреспондент Юрий Котенок написал в своем Telegram-канале, что американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у российского президента Владимира Путина, слаб в истории. Он назвал его «неплохим дядькой-американцем», но, по его мнению, он так же, как и большинство людей на Западе «не в курсе, что происходило и происходит в мире».

Карлсон — не плохой дядька-американец, дитя своей страны. Он пытается найти истину, докопаться до сути происходящего. Это видно из интервью. Но он слаб в истории, как подавляющее большинство людей запада, которые вообще «не в курсе», не знают, что происходило и происходит в мире, — написал Котенок.

Ранее Карлсон опубликовал новый видеоролик, записанный по итогам интервью с Путиным. В нем он назвал главу российского государства «несомненно» умным человеком. Журналиста удивило заявление Путина о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса. В этой связи он предположил, что глава государства не стал бы так говорить, если бы он действительно так не думал.