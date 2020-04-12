«Он плакал и говорил, что устал»: жена о сбежавшем из психбольницы пациенте

https://static.news.ru/photo/0c938b54-7cc2-11ea-a4e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCndlcMcqfk7bwDu0AuINEHg

Супруга устроившего побег из иркутской психиатрической больницы Павла Шилова рассказала, что незадолго до происшествия он звонил ей.

По её словам, Шилов пожаловался, что больше не сможет находиться в медучреждении.

В последнем звонке он плакал, что «я устал, я звоню, пока меня не укололи», — рассказала женщина.

При этом у мужчины через 12 дней должна была пройти комиссия, после которой его могли якобы освободить.

Близкие пациента считают, что он может свести счёты с жизнью, если снова окажется в больнице, передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудникам полиции удалось задержать всех шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы. В поисках беглецов участвовали свыше 100 сотрудников правоохранительных органов, в том числе уголовного розыска, ППС и ГИБДД.

В Иркутске шесть человек совершили побег из областной психбольницы. Полиция объявила их в розыск и разослала ориентировки на всех сбежавших. По некоторым данным, им от 19 до 28 лет. Все шестеро ранее были судимы, некоторые из них имеют диагноз «слабоумие».