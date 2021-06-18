«Он неприемлем»: Сурков призвал Навального избираться в Германии

https://static.news.ru/photo/f21ce6d0-d058-11eb-8981-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший помощник президента Владислав Сурков в интервью Financial Times заявил, что оппозиционера Алексея Навального не должно быть в российской политике. По его словам, политику следует избираться в Германии.

Такое заявление он сделал в ответ на слова журналиста о том, что сторонники Навального не смогут избираться в России, так как его Фонд борьбы с коррупцией (признан властями РФ иноагентом) получил статус запрещённой экстремистской организации.

Навальный неприемлем. Он не должен быть частью российской политики. Немцы его любят, пусть избирается в бундестаг <...>. Они могут дать ему немецкий паспорт, — сказал он.

Отвечая на вопрос о действиях силовиков по отношению к участникам протестов, организованных Навальным, он заявил, что государство защищает себя.

Извините, я говорю простые вещи, как пропагандист Кремля, но это очевидно. Во всех странах незаконные выступления подавляются силой. Почему у нас должно быть иначе, — заявил бывший чиновник.

В 2020 году Навальный был доставлен в Германию на лечение в состоянии медикаментозной комы. Он был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из ФРГ. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Оппозиционеру заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.

9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Накануне президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам, которых власти признали причастными к экстремистским организациям, в течение трёх лет с момента ликвидации организации участвовать в выборах в качестве кандидатов. Учредителям и руководителям объединений запретили занимать выборные должности на пять лет. Документ запрещает избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.