Он не отступает, и я не буду: Юлия Навальная поделилась своей позицией

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Супруга российского оппозиционера Алексея Навального, которого 2 февраля приговорили к тюремному сроку, дала интервью, в котором рассказала о своих переживаниях и поделилась своей позицией о происходившем с её мужем в последние месяцы.

Мне нравится то, что делает Алексей, я считаю это правильным. Бывает немножко страшно, после августа — чаще. Но он не отступает, и я не буду. Его хотят остановить не очень хорошие люди, а значит, нельзя им это позволить. Неправильно это, — рассказала она изданию Harper’s Bazaar.

Так она отреагировала на реплику интервьюера о том, что, несмотря на сложившуюся в семье ситуацию, Навальная не пытается эксплуатировать образ жертвы ситуации и старается скорее демонстрировать позицию силы.

Супруга основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) подчеркнула, что восхищается Навальным — не только потому, что он её муж, но и как человек, разделяющий его гражданскую позицию, его сторонница.

Я его сторонник и человек, который лучше всех знает, чего стоили ему все эти годы, — отметила Юлия Навальная.

В то же время она подчеркнула, что самая важная задача для неё — не забывать о семье, доме и детях и не впутывать их в политические дрязги. По её словам, она не стремится надеть на себя какую-то маску, продумывать свои слова, ей просто хочет остаться самой собой.

Супруга оппозиционера отметила, что в жизни практически не сталкивается с агрессией в свой адрес, а также поблагодарила всех, кто выражал ей поддержку в непростое для её семьи время.

Ко мне часто подходят незнакомые люди и говорят добрые слова, ободряют. После отравления вообще поддержки стало гораздо больше. Я понимаю, что я не одна, вокруг люди, которые думают и чувствуют так же, как и я, беспокоятся о моем благополучии, — поделилась Юлия Навальная.

Она добавила, что изредка сталкивается с агрессией со стороны незнакомцев в Интернете, однако старается воспринимать это как данность.

Но я отдаю себе отчёт, что идёт работа по запугиванию всех нас, и тут ничего не поделаешь. Так что где-то процентов пять пишут мне гадости, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что находящийся в СИЗО «Матросская тишина» оппозиционер Алексей Навальный 14 февраля поздравил свою жену Юлию с Днём всех влюблённых. На его странице в Instagram появилось совместное фото супругов. Отмечается, что, вероятно, данное сообщение в соцсетях блогера было опубликовано через его сторонников.