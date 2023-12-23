«Он народный депутат»: в КПРФ рассказали о качествах Харитонова В КПРФ заявили, что Харитонов всегда с народом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Харитонов

Председатель кадровой комиссии КПРФ Николай Сапожников на съезде КПРФ заявил, что кандидат в президенты от партии Николай Харитонов «вырос в народе, он народный депутат в прямом смысле слова». Он также призвал делегатов проголосовать за Харитонова.

Он народный депутат. В полном смысле этого слова, зря потеряли прилагательное к слову «депутат» народный, он был народным депутатом СССР. Он остался народным депутатом России. Он всегда с народом, он в гуще народной. Мы 20 лет работали с ним в Государственной думе, и все его выступления носили исключительно созидательный характер. Он умеет ладить с огромной массой людей. Он не теряется в любой аудитории, — отметил Сапожников.

Ранее Харитонов в разговоре с NEWS.ru заявил, что КПРФ со своей программой будет стремиться к победе на выборах президента РФ. При этом он уточнил, что, исходя из опыта прошлых лет, он и его фракция рассчитывают на второе место.

Комментируя цели и задачи военной операции, Харитонов отметил, что полностью разделяет позицию президента РФ Владимира Путина по данному вопросу. Парламентарий пояснил, что глава государства перед началом СВО четко озвучил, что на Украине необходимо искоренить фашизм, который разожгли в сердцах ее жителей.