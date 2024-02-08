«Он ее боготворил!»: многодетная мать умерла, узнав о гибели мужа на СВО

Фото: МО РФ

В Верхней Пышме Свердловской области случилась настоящая трагедия. 42-летняя Надежда Макарова получила сообщение о гибели своего мужа в зоне СВО и не выдержала удара — на следующий день она скончалась от инфаркта. У нее остались трое детей — 20-летняя дочь, которая учится в другом городе, и двое несовершеннолетних сыновей. Однако официальных подтверждений гибели мужчины нет до сих пор. Что теперь будет с детьми, жив ли муж и что о нем рассказал его товарищ — в материале NEWS.ru.

Что произошло

Как пишет уральский портал E1.RU, 28 января Надежда Макарова отправила сообщение командиру подразделения, в котором служил ее супруг Геннадий. Некоторое время назад муж сказал, что отправляется на боевое задание, но долгое время не выходил на связь. По информации СМИ, командир ответил, что Геннадий, видимо, погиб.

Надежде стало плохо — у нее случился инфаркт. В больницу женщину доставила ее сестра Наталья Михалева. Там врачи сделали Макаровой операцию. Но уже на следующий день у Надежды случился второй обширный инфаркт, и на этот раз врачи не смогли ее спасти.

«На следующий день после обеда Надя закрыла глаза и сердце остановилось», — рассказала изданию сестра женщины.

29 января на личной странице Надежды Макаровой во «ВКонтакте» появилось сообщение о ее смерти (на данный момент профиль переведен в приватный режим). Похоронили женщину 31 января.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о Надежде Макаровой

Судя по информации на странице Надежды Макаровой в соцсети «ВКонтакте», которая теперь закрыта от посетителей, она работала в торговой сети «Монетка». После мобилизации мужа Надежда часто публиковала его фотографии в военной форме, писала посты в поддержку бойцов. В статусе на странице Надежды Макаровой написано: «Моя семья — моя жизнь!!!»

В сентябре, когда Геннадий приходил в отпуск, Макаровы обвенчались, рассказала екатеринбургским СМИ сестра покойной Наталья.

«Вы не представляете, какая это была семья. Как она любила Гену, это словами не передать, а он ее просто боготворил!» — отметила Наталья Михалева.

Погиб ли Геннадий Макаров на самом деле

Судьба Геннадия Макарова по-прежнему остается загадкой. Кроме сообщения в мессенджере от командира и поста в одном из анонимных украинских Telegram-каналов о смерти Макарова, информации о мужчине до сих пор нет. Как рассказывает Наталья Михалева, после смерти Надежды ей позвонил местный военком. Он сказал, что гибель мужчины не подтверждена.

«После смерти Надежды мне звонил военком, который отправлял Гену на СВО, и возмущался, с чего мы вообще решили, что Гена мертв. Нет такой информации. Никаких официальных данных», — говорит Наталья Михалева.

«Я надеюсь до последнего, что он живой. Я не верю, что он погиб, что дети остались совсем без родителей», — говорит сестра умершей.

Депутат Госдумы Максим Иванов пообещал взять это дело под личный контроль и в первую очередь выяснить, погиб Геннадий Макаров или он жив.

«Я думаю, что он скорее мертв, поскольку в их блиндаж было прямое попадание. Сейчас делают тесты ДНК, результаты будут в ближайшее время. Мы попросили командование, чтобы они пока выписали справку, что он без вести пропавший, чтобы опека не забрала детей у сестры. Процесс идет, мы его контролируем, на связи с сестрой», — сообщил NEWS.ru Максим Иванов.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции

Что теперь будет с детьми Макаровых

По словам Натальи Михалевой, сейчас за детьми супругов Макаровых присматривают их родные. Однако еще до похорон Надежды к семье погибшей приходили органы опеки, добавила сестра.

«Мы ее еще не похоронили, а опека уже стучала в дверь. Но детей я никому не отдам. Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. И решать вопрос с опекунством», — рассказала Наталья порталу It’s My City.

В пресс-службе Министерства соцполитики Свердловской области подтвердили, что специалисты органов опеки выезжали к Макаровым, чтобы посмотреть, в каких условиях живут дети. Однако в ведомстве сообщили, что выезд был 2 февраля, то есть после похорон Макаровой. В органах соцзащиты также подчеркнули, что до тех пор, пока гибель отца семейства не будет подтверждена официально, вопрос об изъятии несовершеннолетних из семьи рассматриваться не будет. Специалисты органов опеки пообещали учесть мнение детей и степень привязанности к родственникам в случае подтверждения смерти Геннадия.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал NEWS.ru, что эта ситуация уже у него на контроле. И, по его словам, все настроены на то, чтобы дети остались в семье родственников.

«Мы уже этой темой занялись. Ясно, что все озадачены тем, как сделать так, чтобы дети остались в семье. Никто их забирать никуда не будет. Это только крайний случай. Эта работа ведется, и я знаю, что органы опеки именно на это настроены, мы уже с ними разговаривали. Единственное, что надо все формализовать правильно. Но дети останутся в семье. Ни в какое учреждение детей направлять не будут», — заявил Игорь Мороков.

Он добавил, что в случае если смерть Геннадия официально подтвердится, Наталья Михалева сможет беспрепятственно оформить опеку над несовершеннолетними сыновьями Макаровых. Мороков подчеркнул, что это, по его мнению, наилучшее решение.

«Мы будем на этом настаивать. Никаких противоречий тут нет. Мы будем смотреть за тем, чтобы все принимаемые решения в отношении детей соответствовали их интересам. И лучше всего будет, если дети останутся в семье родственников, близких людей. Это 100-процентная позиция», — заключил детский омбудсмен.

Что рассказал о Геннадии его друг

Работавший и друживший с Геннадием Макаровым бизнесмен Сергей Капчук в беседе с NEWS.ru назвал его очень порядочным человеком.

«Честно вам скажу, что он очень хороший человек. Он очень добрый, отзывчивый, порядочный. Я это говорю не потому, что такая ситуация, а потому что реально так было на самом деле», — говорит он.

Макаров работал охранником Капчука, когда тот вернулся в Россию из временной эмиграции. Последний раз они сотрудничали в 2021 году во время избирательной кампании Капчука в Госдуму.

«И мы постоянно были на связи после этого, и даже когда он уехал на СВО. Он сказал мне, что находится там, 14 января 2023 года. У него там был телефон, но связь, естественно, была ограничена. Когда была возможность, он писал. Он всегда не особо много рассказывал о себе, он очень скромный человек. Но я знаю, что Геннадий вообще-то спецподготовку прошел, в спецподразделениях служил, в разных горячих точках», — рассказал Сергей Капчук.

Он добавил, что Геннадий Макаров никогда ни на что не жаловался. Из зоны проведения спецоперации он писал, что все хорошо, но говорил, что есть проблемы с маскировочными сетями. Просил прислать, если будет такая возможность.

«Геннадий защищал своих детей и жену в первую очередь и в лице семьи — свою родину. Когда он уходил на фронт, у него мотивация была однозначная — это его долг. Я не думаю, что у него вообще были какие-то колебания, идти или не идти», — отметил бизнесмен.

Сергей Капчук, как и Наталья Михалева, искренне надеется, что Геннадий жив и здоров. Он готов помогать семье Макарова, в том числе и материально.

«Я кинул клич по московскому бизнес-сообществу. Думаю, мы сможем помочь детям хотя бы на первое время. Семья у Геннадия хорошая, а государство у нас думающее. Поэтому хочется надеяться, что чиновники, которые будут решать вопрос о дальнейшей судьбе детей, как-то с пониманием отнесутся к семье, все взвесят как следует и сделают так, как лучше детям. Главное — не формально подойти, а по-человечески», — сказал бизнесмен.

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