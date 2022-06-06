«Он был строг и не терпел халтуры»: Герой России о Валерии Рюмине Герой России Борисенко поделился воспоминаниями о прославленном космонавте Рюмине

Фото: Альберт Пушкарев/ТАСС

Валерий Рюмин, 1979 год

Герой России и летчик-космонавт Андрей Борисенко поделился с NEWS.ru воспоминаниями о прославленном космонавте Валерии Рюмине, который 6 июня скончался на 83-м году жизни. Борисенко назвал Рюмина настоящим профессионалом, который «не терпел халтуру», но всегда уважительно относился к своим коллегам. Герой России также сообщил, что Рюмин внес неоценимый вклад в развитие пилотируемой космонавтики.

Когда я сталкивался с Рюминым по рабочим вопросам, мне с ним всегда было очень комфортно. Он был достаточно строг, но его строгость никогда не была чрезмерной. Человек был требовательный и терпеть не мог халтуры, но всегда очень хорошо относился к сотрудникам, которые добросовестно и хорошо исполняли свои обязанности. Хочу отдельно отметить тот огромный вклад, который он внес в нашу пилотируемую космонавтику и как космонавт, и как руководитель. Это я вам абсолютно точно могу сказать, — рассказал Борисенко.

Советский летчик-космонавт Валерий Рюмин известен тем, что совершил четыре полета общей продолжительностью 371 сутки. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал смерть летчика невосполнимой потерей и принес соболезнования близким космонавта.

Рюмин родился 16 августа 1939 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Окончил факультет электроники счетно-решающей техники в Московском лесотехническом институте, а в 1980 защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук. В марте 1973 года был назначен космонавтом-испытателем. Руководил полетом станций «Салют-7» и «Мир», а также программами «Мир — NASA» и «Мир — Шаттл».