«Он был моим товарищем»: Шахназаров об умершем режиссере Достале Шахназаров назвал Досталя замечательным режиссером и своим товарищем

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Николай Досталь

Николай Досталь был замечательным режиссером, который снял много заметных картин, его смерть является большой потерей для российской культуры, заявил в разговоре с NEWS.ru режиссер Карен Шахназаров. Он рассказал, что отлично знал ушедшего из жизни режиссера. Шахназаров признался, что для него это большая потеря.

Николай Николаевич был замечательным режиссером, он снял много заметных картин. Это большая потеря для нашей культуры. Я отлично знал его, он был моим товарищем. Для меня это очень большая потеря. Приношу соболезнования семье и близким, — сказал Шахназаров.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер Николай Досталь умер на 77-м году жизни, трагическую новость сообщил его брат. Причина смерти народного артиста России пока не известна. В настоящее время решается вопрос о месте и дате прощания с кинодеятелем.

Досталь известен зрителям по своим сериалам «Штрафбат» и «Гражданин начальник», а также фильмами «Маленький гигант большого секса» и «Монах и бес». Кинодеятель знаком россиянам по ролям в фильмах «До свидания, мальчики», «Ехали в трамвае Ильф и Петров» и «Человек на своем месте».