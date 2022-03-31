Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации

Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий депутату горсовета Дмитрию Петренко, обвиняемому в распространении фейков об использовании Вооружённых сил РФ на Украине, сообщили в пресс-службе суда. Как пишет РИА Новости, депутату запрещено использовать любые средства связи и выходить в интернет без письменного разрешения следователя, а также выходить из дома с 22:00 до 06:00 часов.
Петренко
Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определённых действий на срок 1 месяц 28 дней, — сказали в пресс-службе.
Ранее Петренко был фигурантом ещё одного расследования о публикации фейковых новостей. В марте прошлого года стало известно, что правоохранительные органы провели в отношении него проверку за публикацию непроверенной информации о количестве заражённых коронавирусом в Омской области.