Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации

Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий депутату горсовета Дмитрию Петренко, обвиняемому в распространении фейков об использовании Вооружённых сил РФ на Украине, сообщили в пресс-службе суда. Как пишет РИА Новости, депутату запрещено использовать любые средства связи и выходить в интернет без письменного разрешения следователя, а также выходить из дома с 22:00 до 06:00 часов.

Петренко предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения). По версии следствия, депутат делился через канал в Telegram фейками об уничтожении российскими войсками гражданской инфраструктуры и населения Украины.

Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определённых действий на срок 1 месяц 28 дней, — сказали в пресс-службе.

Ранее Петренко был фигурантом ещё одного расследования о публикации фейковых новостей. В марте прошлого года стало известно, что правоохранительные органы провели в отношении него проверку за публикацию непроверенной информации о количестве заражённых коронавирусом в Омской области.