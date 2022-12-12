Омского археолога приговорили к исправительным работам за фейки про ВС РФ

Фото: Социальные сети

Евгений Круглов

Задержанного в лесу во время экспедиции археолога по имени Евгений Круглов приговорили к исправительным работам за распространение фейков про ВС РФ, пишет ОВД-Инфо (СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента), ссылаясь на информацию от Андрея Огнева, адвоката мужчины. По имеющимся данным, поводом для изначального возбуждения дела стали посты археолога о событиях на территории Украины. В частности, говорят журналисты, он писал в своих соцсетях о Буче и Мариуполе.

Круглова, отмечает СМИ, был задержан летом во время экспедиции в лесу. Его доставили в Омск и объявили ему о возбуждении уголовного дела. С 21 октября мужчина находился в СИЗО.

В суде, как передает ОВД-Инфо, археолог признал, что по украинским событиям делал репост, но не проверял подлинность сведений. Он частично признал вину.

По словам журналистов, инстанция назначила Круглову в виде наказания восемь месяцев исправительных работ. Сторона обвинения запрашивала на один месяц больше.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил политика Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении фейков о российской армии, передавал корреспондент NEWS.ru. После освобождения ему будет запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет. Оппозиционера признали виновным в публикации ложной информации о событиях в украинском городе Буче.