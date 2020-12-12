Омский Минздрав ответил на сообщение о «двойном отравлении» Навального

https://static.news.ru/photo/e7ed7e2c-3d28-11eb-ac91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В палате российского оппозиционера Алексея Навального в больнице на территории Омска не было посторонних лиц. Доступ у нему имели только медицинские специалисты — врачи, медсёстры и санитарки, которые могли присутствовать в реанимации. Кроме того, в палате оппозиционера была его супруга Юлия. Никакие сотрудники государственных органов к нему не заходили. С таким заявлением выступила пресс-секретарь омского Минздрава Татьяна Шакирова, комментируя информацию о «двойном отравлении» Навального, распространённую британскими журналистами.

Ранее сотрудники The Sunday Times выпустили материал, в котором говорится, что в первый раз Навальному пытались ввести «Новичок» в гостинице на территории Томска. Второй раз попытка отравления произошла уже в омской клинике. Британские журналисты, утверждая это, никаких доказательств не приводят.

В Минздраве эти сведения опровергли. Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что в палату к Навальному не имел доступа никто, кроме его жены и медперсонала. Версию британцев Шакирова назвала придуманной.

Мы свою работу как сделали, так и сделали. Мы его стабилизировали с момента поступления до отправки в Берлин, не препятствовали желанию родственников отправить его в Берлин. Там они могут придумывать всё, что хотят, наши врачи выполнили свою работу, — цитирует Шакирову издание «Подъём».

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин рассказал, почему в России так и не было заведено уголовное дело и начато официальное расследование по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального.