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Семнадцатилений омич сбежал из детского интерната, когда его решили отправить в психиатрическую больницу. Подросток сообщил омским журналистам о побоях и давлении со стороны педагогов.

В августе 2019 года мальчик, по его собственным словам, без причины оказался в наркологическом диспансере, где заработал псориаз на нервной почве. После возвращения ему не позволяли самостоятельно лечиться от кожного заболевания, утверждает он.

Директор интерната вёл себя надменно, а завхоз избил – подросток пошёл с заявлением в полицию. В январе 2020-го за мальчиком приехали санитары их психбольницы.

Прибегает мой друг, говорит, за тобой приехала «буханка». Я на всякий случай начал быстро одеваться. Спускаюсь на первый этаж: там четыре мужчины просят меня пройти в медицинский кабинет. <…> Когда мы приблизились к выходу, я с разбега впилился в дверь и убежал, - рассказал подросток изданию Om1.ru.

Мальчик скрывался больше суток, но попался полиции. Его вернули в интернат. По информации Om1.ru, в учреждении началась прокурорская проверка.

Как писал NEWS.ru, в январе среди работниц омского борделя нашли двух школьниц.