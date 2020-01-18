https://static.news.ru/photo/b6914092-3a00-11ea-8c84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омской пенсионерке Анисье Гомоновой вместе с 16-летним сыном-инвалидом приходится выживать в несуществующем бараке на окраине города на 25 тысяч рублей в месяц.

Наш барак в посёлке Карьер на окраине Омска таинственным образом исчез с городской карты, хотя в нём живут шесть семей. Построили его ещё в 1959 году как временное жильё для работников близлежащего совхоза «Армейский», — рассказала порталу «Православный мир» женщина.

По её словам, зимой температура воздуха в доме не поднимается выше 12 градусов. И если сама пенсионерка ещё может это терпеть, то сына-инвалида приходится постоянно спасать тёплой одеждой и матрасом с электрическим обогревом. Девятиклассник страдает остеомиелитом, а из-за поражения центральной нервной системы у него нарушена работа мочеполового аппарата и кишечника, поэтому приходится постоянно носить подгузники.

Признать аварийным барак власти, по словам женщины, не могут, так как по документам его давно уже нет. При этом в Министерстве социальной защиты Омской области утверждают, что жильё у семьи есть — 32 квадратных метра на двоих, значит, на социальное пособие мать с сыном права не имеют. Малоимущими их также не могут признать, поскольку две пенсии в 25 тысяч рублей — сумма, которая на 6,5 тысячи превышает размер прожиточного минимума для ребёнка и пенсионера.

Ранее NEWS.ru писал, что ключевой задачей, стоящей перед правительством и Центробанком, является формирование условий для существенного роста реальных доходов населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.