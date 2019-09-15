Омская епархия организует 15 сентября крестный ход «Молодёжь за традиционные ценности», приуроченный к началу нового учебного года.
Крестный ход пройдёт с молитвами о деятельно-трезвом отношении к учёбе, благодатном супружестве и ответственности за судьбы страны, сообщает
Как писал News.ru ранее, жители бурятского села Нестерово заметили повышение заболеваемости онкологией и решили обратиться к церкви для помощи в решении этого вопроса. Местная епархия согласилась помочь людям и провела молебен с крестным ходом.