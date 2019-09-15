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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов рассказал женщинам, как вести себя с супругами, которые придираются к ним и донимают занудством. По его словам, женщине необходимо в первую очередь изучить супруга получше.

После этого она может «научиться так, что он будет волчком крутиться и будет счастлив». Протоиерей уточнил, что такое поведение является манипулированием супругом. Смирнов уверен, что так поступали все умные женщины,...