Омоложению человеческой кожи способствуют мыши, заявили ученые Израильские ученые обнаружили, что пересадка человеческой кожи мышам способствует ее омоложению

Фото: Shutterstock

Специалисты израильской клиники «Рамбам» обнаружили, что пересадка человеческой кожи мышам способствует ее омоложению. Данное исследование было опубликовано в журнале Science Advances, сообщает Jpost. По словам ученых, помимо кожи омоложению могут быть подвергнуты и другие человеческие органы.

В качестве эксперимента ученые пересадили образец старой человеческой кожи молодой мыши с тяжелым комбинированным иммунодефицитом. Спустя некоторое время на пересадочном участке образовались новые кровеносные сосуды, а внешний слой кожи репигментировался. По мнению специалистов, омолодиться могут все слои человеческой кожи.

Несмотря на это, авторы исследования уточняют, что до автоматизированных процессов омоложения кожи современной науке еще далеко.

Несмотря на то что массовые усилия промышленности направлены на удовлетворение древнего человеческого желания остановить или обратить вспять фенотип старения кожи, успех на этом рубеже в лучшем случае остается умеренным и многие заявления о продуктах омоложения кожи человека, как правило, недостаточно обоснованны, — написали они.

Дерматолог Елена Васильева ранее рассказала, что кожа лица чаще всего стареет из-за ошибок при уходе за ней, из-за воздействия солнца и неправильной позы во сне. Для того чтобы сохранить молодость кожи, она посоветовала спать на спине и носить очки с защитой от ультрафиолета.