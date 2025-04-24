Больше никаких грязных сковородок на кухне! Сейчас научим вас готовить идеальный омлет в микроволновке — быстро, просто и без лишних хлопот. Попробуйте — и обычные яйца станут вашим кулинарным лайфхаком!

Ингредиенты на 1 порцию:

  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. молока;
  • 10 г сливочного масла;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — для подачи.

Пошаговый рецепт:

  1. В кружке или небольшой форме для микроволновки растопите масло 10−15 секунд.
  2. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем вилкой.
  3. Вылейте смесь в форму с маслом.
  4. Готовьте 45 секунд при 800 Вт, затем перемешайте и поставьте еще на 30−45 секунд.

Если вы любите еду с хрустящей корочкой, посыпьте яичницу тертым сыром перед последней минутой готовки. Также для разнообразия в яичницу можно добавить помидоры черри, ветчину, шпинат и фету.

Готово! Посыпьте зеленью — ваш завтрак за две минуты удался на славу.

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