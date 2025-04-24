Больше никаких грязных сковородок на кухне! Сейчас научим вас готовить идеальный омлет в микроволновке — быстро, просто и без лишних хлопот. Попробуйте — и обычные яйца станут вашим кулинарным лайфхаком!
Ингредиенты на 1 порцию:
- 2 яйца;
- 1 ст. л. молока;
- 10 г сливочного масла;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Пошаговый рецепт:
- В кружке или небольшой форме для микроволновки растопите масло 10−15 секунд.
- Взбейте яйца с молоком, солью и перцем вилкой.
- Вылейте смесь в форму с маслом.
- Готовьте 45 секунд при 800 Вт, затем перемешайте и поставьте еще на 30−45 секунд.
Если вы любите еду с хрустящей корочкой, посыпьте яичницу тертым сыром перед последней минутой готовки. Также для разнообразия в яичницу можно добавить помидоры черри, ветчину, шпинат и фету.
Готово! Посыпьте зеленью — ваш завтрак за две минуты удался на славу.
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