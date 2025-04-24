Омлет за две минуты в микроволновке: больше никаких грязных сковородок

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Больше никаких грязных сковородок на кухне! Сейчас научим вас готовить идеальный омлет в микроволновке — быстро, просто и без лишних хлопот. Попробуйте — и обычные яйца станут вашим кулинарным лайфхаком!

Ингредиенты на 1 порцию:

2 яйца;

1 ст. л. молока;

10 г сливочного масла;

соль, перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Пошаговый рецепт:

В кружке или небольшой форме для микроволновки растопите масло 10−15 секунд. Взбейте яйца с молоком, солью и перцем вилкой. Вылейте смесь в форму с маслом. Готовьте 45 секунд при 800 Вт, затем перемешайте и поставьте еще на 30−45 секунд.

Если вы любите еду с хрустящей корочкой, посыпьте яичницу тертым сыром перед последней минутой готовки. Также для разнообразия в яичницу можно добавить помидоры черри, ветчину, шпинат и фету.

Готово! Посыпьте зеленью — ваш завтрак за две минуты удался на славу.

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