Помните тот самый пышный и нежный омлет из детского сада? С хрустящей корочкой и воздушной текстурой? Повторить его дома проще, чем кажется!

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;

  • молоко — 200 мл;

  • соль — щепотка;

  • сливочное масло — 20 г.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с молоком и солью до легкой пены.

  2. Разогрейте сковороду, добавьте масло и вылейте смесь.

  3. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 5–7 минут.

Секреты пышности:

Пропорции — молока должно быть в 2 раза меньше, чем яиц.

Крышка — без нее омлет не поднимется.

Не мешать — иначе получится яичница.

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