Помните тот самый пышный и нежный омлет из детского сада? С хрустящей корочкой и воздушной текстурой? Повторить его дома проще, чем кажется!
Ингредиенты:
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яйца — 4 шт.;
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молоко — 200 мл;
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соль — щепотка;
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сливочное масло — 20 г.
Приготовление:
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Взбейте яйца с молоком и солью до легкой пены.
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Разогрейте сковороду, добавьте масло и вылейте смесь.
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Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 5–7 минут.
Секреты пышности:
✔ Пропорции — молока должно быть в 2 раза меньше, чем яиц.
✔ Крышка — без нее омлет не поднимется.
✔ Не мешать — иначе получится яичница.
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