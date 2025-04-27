Омлет как в детском саду — секрет идеальной пышности

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Помните тот самый пышный и нежный омлет из детского сада? С хрустящей корочкой и воздушной текстурой? Повторить его дома проще, чем кажется!

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

молоко — 200 мл;

соль — щепотка;

сливочное масло — 20 г.

Приготовление:

Взбейте яйца с молоком и солью до легкой пены. Разогрейте сковороду, добавьте масло и вылейте смесь. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 5–7 минут.

Секреты пышности:

✔ Пропорции — молока должно быть в 2 раза меньше, чем яиц.

✔ Крышка — без нее омлет не поднимется.

✔ Не мешать — иначе получится яичница.

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