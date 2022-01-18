«Омикрон» выявлен ещё в двух российских регионах

В Чечне выявлен первый пациент, заражённый «омикрон»-штаммом коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребназдора республики. Также первые 11 случаев «омикрона» были зафиксированы в Татарстане, из которых девять были завезёнными.

В Чеченской Республике зарегистрирован один случай заражения штаммом «омикрон». Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики, — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан соблюдать все установленные рекомендации по профилактике коронавируса: пройти вакцинацию против COVID-19, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.

«Омикрон» также впервые был выявлен в Татарстане, где новый штамм был обнаружен сразу у 11 человек. Из них четверо привезли вирус из других субъектов РФ, пятеро — из зарубежных стран (Ирак, США, Хорватия, Мексика), ещё два случая заражения — местные.

Ранее сообщалось, что вариант «омикрон» выявлен в Челябинской и Омской областях, Бурятии, Хакасии, Чувашии, а также в Крыму и Красноярске. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, более 50% новых случаев заражения коронавирусом в Москве приходится на новый штамм.

Сегодня днём вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом предоставила данные по заболеваемости в стране. Согласно её информации, рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 67 регионах, а большинство новых случае всё ещё приходится на штамм «дельта». Уровень коллективного иммунитета она оценила в 63,9%.