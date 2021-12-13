«Омикрон»-штамм выявили у 16 вернувшихся из ЮАР россиян

«Омикрон»-штамм коронавируса подтверждён у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, это свидетельствует о его высокой контагиозности. В настоящее время все граждане с «омикроном» находятся под наблюдением врачей, передаёт ТАСС.

Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон»​. Они все находятся под наблюдением, но я привожу эти цифры только для одного — чтобы соотнести эти показатели. Это практически 10%, это достаточно высокий уровень, это косвенно свидетельствует о высокой контагиозности, — пояснила Голикова.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что учреждение получило образец «омикрон»-штамма от заразившихся российских туристов. Он также сообщил, что специалистам нужно 10 дней, чтобы проверить эффективность российской вакцины «Спутник V» против нового варианта коронавируса.

10 декабря директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщал, что в России было выявлено четыре случая заражения новым штаммом. По его словам, «омикрон» был подтверждён у туристов, вернувшихся из разных стран. При этом все обнаруженные мутации являются независимыми друг от друга полногеномными штаммами.

«Омикрон»-штамм был обнаружен в Южной Африке, его ген содержит 32 мутации, часть из которых указывают на eго высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Oн имеет больше изменений в спайкoвом белке, чем все другие варианты COVID-19. В связи с этим ВОЗ признала новую разновидность коронавируса «вызывающей озабоченность».