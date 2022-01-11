«Омикрон»-штамм выявили у россиянки, не выезжавшей за границу

«Омикрон»-штамм коронавируса обнаружен в Ростовской области у шестимесячного младенца и женщины, сообщил на заседании оперативного штаба глава местного отделения Роспотребнадзора Евгений Ковалёв. По его словам, это свидетельствует о местном распространении «омикрон»-штамма со всеми вытекающими рисками, сообщает «Интерфакс».

Ни сами заболевшие, ни члены семьи, ни близкие не выезжали за границу, не имели контактов с вернувшимися из-за рубежа, — отметил Ковалёв.

По его словам, ещё один очаг «омикрон»-штамма был выявлен в ростовском медуниверситете и связан с завозным случаем. Все контактные лица изолированы и находятся под наблюдением до 12 января.

Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что распространения штамма коронавируса «омикрон» в России следует ожидать в конце января — начале февраля. По его словам, эта вариация распространяется в разы быстрее, чем предыдущие штаммы, однако уже есть данные о меньшей летальности. По словам вирусолога, согласно данным из ЮАР, количество тяжёлых случаев заболевания среди госпитализированных снижено почти в три раза, а летальность — в 4–17 раз.

Ранее учёные из Академического больничного комплекса имени Стива Бико в ЮАР предсказали скорый конец кризисной стадии пандемии.