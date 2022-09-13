Омбудсмен Волынец призвала сообщать об агрессивных родителях

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Инцидент с мужчиной, который попытался сбросить в балкона в Москве годовалую дочь, должен стать сигналом, что обращать внимание на ситуацию вокруг детей нужно не только родителям или службам опеки, но и родственникам, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. По словам омбудсмена, если возникают подозрения, что кто-то из близких опасен для ребенка, об этом нужно сообщать в соответствующие органы.

Должны контролировать прежде всего люди, которые находятся рядом с ребенком. Если возникают хоть малейшие подозрения о том, что кто-либо, не только родители, но и кто-то из близких, <...> может быть опасен для ребенка, то, конечно, лучше перестраховаться, — отметила Волынец.

Нельзя не обращать внимание на семьи, где есть агрессивные родители, считает эксперт. По ее словам, в таких случаях важно обращаться в службы опеки. Но, к сожалению, иногда люди не хотят ввязываться в опасные ситуации, опасаются мести и расправы.

Это, конечно, недопустимо. Когда речь идет о детях, об их здоровье и жизни, нужно принимать меры и не жить по принципу «моя хата с краю», — считает омбудсмен.

Инцидент произошел на востоке Москвы, в районе Новокосино. Об угрожавшем жизни ребенка мужчине в полицию сообщили соседи. Один из прибывших на место сотрудников правоохранительных органов перелез в квартиру через соседний балкон и задержал злоумышленника. Угрозы для жизни и здоровья ребенка, которого подозреваемый угрожал сбросить с балкона, нет. Он передан матери.

Сам мужчина задержан, в отношении него московский СК накануне возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).