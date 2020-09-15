Омбудсмен Татьяна Потяева нашла занятие для Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/994f24c8-f7dc-11ea-bb99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, чем полезным может заняться артист Михаил Ефремов во время своего заключения.

Омбудсмен сообщила, что актёр может обучать молодых заключённых литературе. Например, читать лекции о литературе несовершеннолетним осуждённым. Она пояснила, что обучение заключённых литературе поможет им сдать ЕГЭ, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Администрация СИЗО пообещала решить вопрос с возможностью организации лекций.

Как писал NEWS.ru ранее, московский омбудсмен Татьяна Потяева посетила СИЗО-5 в Москве, в котором на данный момент находится осуждённый за смертельное ДТП в центре города актёр Михаил Ефремов. По её словам, артист не жалуется на здоровье или условия содержания. Он находится в четырёхместной камере, в которой есть всё необходимое.