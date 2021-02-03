Омбудсмен сообщила о задержании несовершеннолетних на митингах в Москве

https://static.news.ru/photo/af9314d4-65ef-11eb-8555-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время несанкционированной акции протеста, которая прошла в Москве вечером 2 февраля после объявления решения суда о замене для оппозиционного политика Алексея Навального условного срока на реальный, были задержаны несовершеннолетние. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Об этом на следующий день после очередного митинга в разговоре с журналистами сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше». После этого в центре Москвы начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Пострадали журналисты.

Как отметила Ярославская, среди задержанных участников митинга были и те, кому ещё не исполнилось 18 лет.

Запросили информацию у ГУВД, но мы точно знаем, что там были задержаны несовершеннолетние. Ситуацию держим на контроле, — цитирует омбудсмена РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Росгвардии будет инициирована служебная проверка после сообщений о том, что один из сотрудников ОМОНа на несогласованной демонстрации в Москве ударил телеоператора.

По результатам проверки будет вынесена правовая оценка действий сотрудника, напавшего на представителя СМИ.