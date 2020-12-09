Омбудсмен рассказала о жалобах медиков на невыплаты доплат в пандемию

https://static.news.ru/photo/afd57702-3acf-11eb-b14d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие медицинские специалисты, работающие с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией нового типа, жалуются на невыплату доплат, обещанных властями в период пандемии. Об этом в разговоре с журналистами сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В период пандемии государство приняло решение особым образом поддержать медиков, работающих с пациентами с COVID-19. Речь идёт о стимулирующих выплатах, а также о специальных доплатах за выполнение своего долга в опасных условиях. Предполагаемая сумма — от 25 до 80 тысяч рублей в зависимости от должности и функционала. Однако из многих регионов неоднократно поступали сообщения от врачей, которым не платили положенные деньги.

Москалькова подчеркнула, что жалобы к ней приходят до сих пор. И подобных писем много.

По-прежнему поступает большое количество обращений, связанных с гарантиями прав медицинских работников. Не всем выплачены те доплаты в том объёме, которые были заявлены правительством и президентом, — заявила омбудсмен в эфире телеканала «Россия 24».

Медики продолжат получать выплаты за работу с заражёнными коронавирусом пациентами до конца 2021 года.

Как передавал NEWS.ru, единовременные выплаты врачам, которые переедут работать в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера, будут удвоены. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Раньше медикам полагалась выплата в размере одного миллиона рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. Согласно новым нормам, первые будут получать по два миллиона, а вторые — по одному.