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Омбудсмен рассказал, как россиянин попал в рабство в Казахстане на 20 лет

Ярославский омбудсмен Бабуркин рассказал, как россиянин попал в рабство в Казахстане
17:37, 17 ноября 2021
Омбудсмен рассказал, как россиянин попал в рабство в Казахстане на 20 лет Фото: pixabay.com
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Освобождённый из 20-летнего рабства в Карагандинской области Казахстана 44-летний гражданин России Алексей К. оказался в такой ситуации после срочной и контрактной службы в ВС РФ в середине 1990-х годов на территории республики, рассказал NEWS.ru уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Собеседник отметил, что мужчина, по одной из версий, работал помощником пастуха. Омбудсмен добавил, что сейчас пострадавший направляется из Караганды в столицу страны Нур-Султан для возвращения в РФ.

Бабуркин также заявил, что врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев распорядился оказать потерпевшему всю необходимую помощь с переездом в РФ, реабилитацией, документами и трудоустройством в регионе.

Он (Алексей К. — NEWS.ru) служил там в армии в 1995–1998 годах, сначала срочную службу, потом остался по контракту. Таким образом он оказался там. Потом, видимо, попал в какую-то историю, был избит, утратил документы, деньги, оказался в больнице. Пытался выбраться, писал об этом родственникам, потом связь с ним пропала, видимо потому, что очутился на этом зимовье, куда его каким-то образом переправили, — рассказал Бабуркин.

Омбудсмен подчеркнул, что Алексея К. сопровождает депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Соколов, кроме того, к делу подключились российские дипломаты.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование о незаконном лишении свободы российского гражданина, который утверждает, что в течение 20 лет находился в трудовом рабстве в Карагандинской области Казахстана на одной из зимовок. На видеозаписи, обнаруженной полицейскими, мужчина обращается к своим родителям, просит освободить его из «неволи» и рассказывает о своём местоположении. По факту произошедшего начато досудебное расследование по статье 126 УК РК (незаконное лишение свободы). Мужчина, снятый на видео, называет себя уроженцем Ярославской области Алексеем Котовым и просит родственников помочь ему выбраться из трудового рабства. 44-летний мужчина был найден в Шетском районе Карагандинской области.

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