Уполномоченный по правам ребёнка в Краснодарском крае Татьяна Ковалёва проверяет дело об изнасиловании сотрудниками полиции 17-летней спортсменки в Анапе.
По её словам, все необходимые запросы в правоохранительные органы сделаны, однако ответа ещё нет, передаёт
Ожидаем, когда можно будет получить более подробную информацию и заниматься дальше этим вопросом, — подчеркнула она.
Омбудсмен отметила, что родители пострадавшей ещё не обращались к ней.
Всё случилось в ночь на 26 августа. На одном из пляжей сотрудники патрульно-постовой службы подошли к 17-летней девушке, которая находилась в компании совершеннолетнего молодого человека. С помощью шантажа и угроз привлечь к административной ответственности они принудили её к интимной близости.
Сейчас идёт проверка всех обстоятельств произошедшего. Если вина стражей правопорядка будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы, писал News.ru.