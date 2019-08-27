https://static.news.ru/photo/17ee8a6e-c901-11e9-be81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в Краснодарском крае Татьяна Ковалёва проверяет дело об изнасиловании сотрудниками полиции 17-летней спортсменки в Анапе.

По её словам, все необходимые запросы в правоохранительные органы сделаны, однако ответа ещё нет, передаёт ТАСС .

Ожидаем, когда можно будет получить более подробную информацию и заниматься дальше этим вопросом, — подчеркнула она.

Омбудсмен отметила, что родители пострадавшей ещё не обращались к ней.

Всё случилось в ночь на 26 августа. На одном из пляжей сотрудники патрульно-постовой службы подошли к 17-летней девушке, которая находилась в компании совершеннолетнего молодого человека. С помощью шантажа и угроз привлечь к административной ответственности они принудили её к интимной близости.

Сейчас идёт проверка всех обстоятельств произошедшего. Если вина стражей правопорядка будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы, писал News.ru.