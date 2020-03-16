https://static.news.ru/photo/5ac95e78-6793-11ea-bef7-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко Фото: didenko.katerina/instagram.com

Видеозапись блогера Екатерины Диденко, на котором девушка имитирует попытку суицида с двумя детьми на руках, изучит детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

На кадрах Instagram-звезда встаёт на подоконник и обращается к тем, кто «травит» её в Сети и обвиняет в гибели людей во время банной вечеринки. На руках Диденко держит двоих детей.

Ярославская сообщила журналистам, что подключится к изучению видеоматериалов.

Изучу запись и подключусь, — приводит слова детского омбудсмена РИА Новости.

Трагедия в семье блогера произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Диденко повысила цены на рекламу в своём блоге после трагедии в московской сауне. Теперь клиентам «аптечного ревизорро», как называет себя девушка, придётся заплатить вдвое больше.