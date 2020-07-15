Омбудсмен призвала уточнить в законе вопрос о пикетах в период пандемии

https://static.news.ru/photo/b17bb422-c6ad-11ea-bc88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос о проведении одиночных пикетов в период пандемии не урегулирован в российском законодательстве. Этот пробел необходимо исправить во избежание задержания участников таких акций. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По словам омбудсмена, в МВД ей пояснили, что одиночный пикет приравнивается к публичному мероприятию, поскольку вокруг протестующего собираются прохожие и представители СМИ. В условиях пандемии это создаёт угрозу жизни и здоровью людей.

Потяева подчеркнула, что это должно быть непременно отражено в законодательстве. Она пояснила, что сейчас понимание одиночного пикета гражданами и органами внутренних дел не совпадает.

Необходимо доработать законодательство, где прописать все нюансы. Задержание на одиночных пикетах вне пандемии, естественно, я считаю неправомочным, — цитирует омбудсмена «Интерфакс».

Потяева добавила, что по всем случаям задержания пикетчиков в Москве, начиная с журналиста Ильи Азара, она обратилась «во все органы», начиная с МВД.

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса. С ней согласился глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев, отметив, что полиция не должна задерживать пикетчиков.

Накануне у здания ФСБ на Лубянке в Москве были задержаны более 20 журналистов. Они вышли с одиночными пикетами в поддержку своего бывшего коллеги Ивана Сафронова, которого арестовали по подозрению в госизмене. Некоторые пришедшие даже не успели развернуть плакаты — и сразу оказались в автозаке.