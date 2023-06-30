Омбудсмен призвала органы проверить семью девочки, подавшей сигнал SOS Омбудсмен Волынец: девочка подала сигнал SOS в эфире явно не случайно, нужно расследование

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец

Специалистам нужно пообщаться с девочкой, подавшей сигнал SOS в эфире, чтобы разобраться в причинах, заявила NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Омбудсмен призвала срочно провести расследование. По ее словам, девочка могла просто где-то увидеть эти жесты и повторить ради баловства, но она показывала их явно не случайно, и возможно, уже неоднократно просила о помощи.

Ситуация требует доскональных разбирательств и уже после нужно принимать решение о предъявлении обвинений матери или иному лицу, которое наносит ребенку вред в случае, если это подтвердится. В данной ситуации расследование должны инициировать правоохранительные органы, либо опека на той территории, где проживают дети. Конечно, бездействовать нельзя, потому что могут быть самые трагические последствия, и тогда уже будет уголовная ответственность по статье о халатности к сотрудникам органов опеки, — заявила Волынец.

Омбудсмен отметила, что опека над детьми — самая распространенная тема, с которой к ней обращаются. По ее словам, часто родители, имея претензии друг к другу, не могут договориться о порядке общения с детьми при разводе, или даже если он не состоялся .

А вот жест, который показал ребенок на шоу, это уже второй отдельный вопрос, девочка нуждается в помощи. Необходимо срочно провести расследование, начать надо с психолога и педагогической экспертизы, когда специалисты пообщаются с ребенком и узнают, что же это было, — сказала она.

Ранее отец девочки рассказал, что ее мать проявляет агрессию к детям и оказывает на них психологические и физическое воздействие. По словам отца, она не знает, что за жест показала его дочь в эфире Первого канала, но не отрицает, что в семье есть проблемы.